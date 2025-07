Trump: Strafzoll auf Kupfer bereits ab 1. August

Brasilien: „Hexenjagd“ auf Bolsonaro Grund für Zölle

Trump hat zudem Zölle in Höhe von 50 Prozent gegen Brasilien verkündet. Er begründete dies am Mittwoch in einem Brief mit der angeblichen „Zensur“ von US-Onlineplattformen in dem Land und dem Vorgehen der brasilianischen Justiz gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Der Prozess gegen Jair Bolsonaro sei eine „Hexenjagd, die sofort enden“ müsse, so Trump in einem Schreiben an Brasiliens Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva.