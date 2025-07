Schussopfer versuchte, durch Lüge Täter zu decken

Durch Fenster angeschossen

Aber von vorne: Am 14. Jänner wurde in der Neuen Heimat in Linz ein Tschetschene (39) aus Linz durch das offene Fahrerfenster seines BMW angeschossen. „Keiner der beiden hat sich bisher wirklich geäußert. Es ist aber anzunehmen, dass es bei der Tat um Suchtgiftgeschäfte gegangen ist“, so Roitner weiter.