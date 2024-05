Tragödie: Segelflieger stürzte in Karawanken ab

Das schöne Wetter am Pfingstwochenende wollte ein 56-jähriger Klagenfurter nutzen und brach gegen 13.30 Uhr am Samstag zu einem Segelflug vom Flughafen Klagenfurt auf. „Der Pilot befand sich alleine in seinem Segelflieger. Gegen 16.40 Uhr setzte er ein Notsignal ab“, berichtet die Polizei. „Da der Pilot trotz mehrerer Versuche nicht erreichbar war, wurde eine Suchaktion gestartet.“