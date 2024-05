Fico-Attentat: Drohungen gegen Medien des Landes

„Regierungsfeindlicher“ Rundfunk soll aufgelöst werden

Doch es blieb nicht nur bei der Kritik an Medien. Die Regierung in Bratislava beschloss die Auflösung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (RTVS), der von der Staatsmacht als regierungsfeindlich gebrandmarkt wurde. Die Parlamentsdebatte dazu war just am Mittwoch, dem Tag des Anschlags, angesetzt. Die Abstimmung über das RTVS-Ende wurde nach dem Attentat verschoben.