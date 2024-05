Das große Krabbeln: Heikle Ameisen-Umsiedelung

60.000 kleine Krabbler im Auto

Bei der Rückfahrt sind etwa 280 Liter Material und 60.000 Ameisen mit an Bord. In den meisten Fällen ist jedoch auch noch eine Nachsiedelung notwendig. Die neue „Wohnadresse“ wurde schon im Vorhinein erkundet. Der Boden wurde etwas abgeschürft, dann leeren die beiden den Behälter aus. Der ursprüngliche Ameisenhaufen nimmt zirka 20 Kilometer entfernt wieder Gestalt an. Zwei Holzscheite aus Fichte, mit Einschnitten und Melasse präpariert, werden in den Haufen integriert. „Als Notration und zur Stressberuhigung“, erklärt Josef Kremser. Zu guter Letzt wird der Hügel noch mit Fichtennadeln bedeckt.