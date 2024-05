Hütters Wow-Erlebnis: „Das war eine Bestätigung“

Okay, dann auf Deutsch. Gratulation, toller Erfolg – wo ordnest du den in deiner Trainerlaufbahn ein?

Nach Gladbach, dann der Auszeit, in einem neuen Land – so zurückzukommen, ist auch für mich etwas Großes. Für den ganzen Klub ist es ein großer Erfolg. Als ich letzten Sommer gekommen bin, hat man die Enttäuschung nach der verpatzten Saison gespürt. Platz zwei ist jetzt keine Selbstverständlichkeit. Marseille, Lyon, Lille, Lens – viele große Klubs wären gerne an unserer Stelle.