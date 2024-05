Benko mag auf teuren Hangar-Luxus nicht verzichten

Flughafenchef stand Rede und Antwort

Die Signa sei in den vergangenen Jahren der beste Privatkunde am Flughafen Innsbruck gewesen, berichtete Flughafen-Chef Marco Pernetta laut Protokoll der Anhörung, das der „Krone“ vorliegt. Benko bzw. die Signa hatte einen kompletten ehemaligen AUA-Hangar für zwei Flugzeuge und einen Hubschrauber gemietet. Die beiden Flugzeuge habe er regelmäßig, fast täglich, genutzt. Der Hubschrauber sei vor allem an Wochenenden für Flüge zu seinem Domizil am Gardasee zum Einsatz gekommen. Für den Hangar stellte die Flughafen Betriebs-GmbH monatlich 68.000 Euro Miete (brutto) in Rechnung, für Lande- und Startgebühren wurde nach Preisliste und tatsächlichen Starts und Landungen abgerechnet.