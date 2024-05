Sind die Wahlversprechen realisierbar?

Am 9. Juni rückt Europa ins Rampenlicht, denn es ist Wahltag für das Europäische Parlament. Doch was genau versprechen die politischen Parteien – und sind ihre Wahlversprechen überhaupt realisierbar? Darüber spricht „Krone+“-Redakteurin Sandra Beck mit „Krone“-Redakteurin Jennifer Kapellari und Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle in der neuen Podcast-Folge „Storyscanner“.