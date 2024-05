Da wimmelt es am Hannersberg! Wer findet was?

Im Großformat im Kinderspielraum

Ein Jahr Arbeit stecken in dem fertigen Werk. „Die größte Herausforderung bestand darin, die komplette Location aus der Vogelperspektive und von oben offen zu zeichnen“, erzählt die Künstlerin. Und was kann man jetzt auf dem Bild, das im Großformat im Kinderspielraum hängt, entdecken? Natürlich sei nicht alles verraten, nur, dass man typische Szenen wie eine Hochzeitsgesellschaft oder auch Leo Hillinger und Ronald Gollatz am Papier findet. Neugierig? Dann, nichts wie hin zum Hannersberg und selbst schauen, was sich auf dem Bild so entdecken lässt!