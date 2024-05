(K)ein Bundesschatz

Erstens: der Name. Auch wenn sich der Boss der Bundesfinanzierungsagentur bei der Präsentation noch so bemühte, frei nach einem Gollum-Zitat aus „Der Herr der Ringe“ die Worte „Mein Schatz“ ins Mikrofon zu röcheln – ein Schatz wäre es dann, wenn der Bund unser Geld in Gold anlegt. Wenn er also den Goldstandard wiederbelebt und uns wirksam vor Inflation schützt.