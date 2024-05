Offener Brief: „Klagenfurt braucht einen Neustart“

„Zu wenig und oberflächlich“

Darin kritisiert er nicht nur das Klima innerhalb der Stadtpolitik, sondern findet auch klare Worte zur SPÖ: „Durch die skandalösen Vorgänge rund um den von der SPÖ forcierten Magistratsdirektor-Kandidaten, welche durch eine eigene Klubmitarbeiterin aufgedeckt wurden, ist nun auch klar, wer der Auslöser all dieser Probleme in der Stadt ist.“ Die SP würde aus der Politaffäre falsche Konsequenzen ziehen, schlägt sie nun ja den gleich gereihten Mag. Michael Zernig als Ersatzkandidaten vor. „Das ist eindeutig zu wenig für eine glaubhafte Aufarbeitung und mir als Bürgermeister viel zu oberflächlich“, so Scheider in seinem Brief.