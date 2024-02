Vernichtende Kritik für Klagenfurter Regierung

Bald ist Halbzeit in der Gemeinderatsperiode in Klagenfurt. Die VP zieht Bilanz und stellt der Stadtregierung ein vernichtendes Zeugnis aus. „Das Bild ist verheerend, wir haben bisher nichts zusammengebracht“, sagt VP-Stadtchef Markus Malle. „Es gibt einen Überstundenskandal, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Politiker, die Spitzelaffäre, eine verpfuschte Ausschreibung beim Hülgerthpark, den gelb-roten Postenschachern, ein Hallenbad-Fiasko und explodierende Rechtsanwaltskosten in der Causa Peter Jost“, sagt Malle.