Piefke-Hass | Allerliebste Deutsche

Piefke-Hass. Das waren Zeiten, als die deutschen Feriengäste mit ihren dicken Mercedes-Limousinen Österreich eroberten. Als sie uns oder unseren Eltern und Großeltern erklärten, wie man Autos baut, reich und Fußball-Weltmeister wird. Sie sind längst bescheidener geworden – nicht zuletzt, weil es seit einiger Zeit in allen drei genannten und so manch anderen Bereichen bei unseren großen Nachbarn ordentlich hapert. Längst geben sie sich weit bescheidener, längst arbeiten viele Deutsche in Österreich und stellen damit die größte Migrantengruppe – eine mehr als wohlgelittene. Der beliebteste Migrant ist spätestens seit Donnerstag, als er den Bayern einen Korb gab und sich „mit Herz“ zu Österreich bekannte, Ralf Rangnick, der aus Süddeutschland stammende Trainer unseres Fußball-Nationalteams. Hymnen werden ihm jetzt gewidmet – auch auf den „Krone“-Leserbriefseiten. „Wenn man bedenkt, welche Summen laut den Medien von Bayern geboten wurden muss man vor unserem Nationalteam-Trainer einfach nur den Hut ziehen“, schreibt etwa Johann Kaib aus dem burgenländischen Hirm. „Hut ab vor dieser Entscheidung“ findet auch Leser Robert Kindl und Gerhard Pichl aus Wien schreibt: „Hochachtung Herr Rangnick! Dieser Mann ist ehrenwert.“ Sogar aus Bayern kommt Applaus. Da meint Jürgen Hoyer aus Marktleugast: „Ich als Bayer und zugleich größter Österreich-Fan (nicht nur was den Fußball betrifft) gfrei mi narrisch, dass Rangnick weiterhin ÖFB-Teamchef bleibt und den hoffentlich erfolgreichen Weg weitergeht!“ Das hoffen wir doch alle – und erwarten es auch. Erinnern Sie sich übrigens noch, wie sehr wir vor gar nicht allzu langer Zeit einen Schweizer geliebt haben? Der hieß Marcel Koller, war Trainer des österreichischen Fußball-Nationalteams, das er 2016 zur EURO nach Frankreich brachte. Dort allerdings floppte unser Team, die Liebe war rasch erkaltet. Und noch eine Erinnerung: Bei der letzten EURO, die coronabedingt erst 2021 ausgetragen werden konnte, machte Österreich unter dem deutschen Trainer Franco Foda zwar gute Figur. Nach der Europameisterschaft aber ging es mit den Leistungen bergab und Foda war seinen Job los. Aber man mag den Deutschen hier in seiner zweiten Heimat immer noch. Piefke-Hass? Längst Geschichte!