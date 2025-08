Munteres Seriensterben bei Streaming-Anbietern

Die Streamingwelt ist nichts für schwache Nerven. Bei der hohen Konkurrenz an Anbietern und dem kräftigen Buhlen um Views und Abonnenten bleibt kein Platz für Misserfolg – und sollte sich jener einstellen, muss so schnell wie möglich dagegen gerudert werden. Am Wochenende mussten sich Serienfans von gleich zwei Großproduktionen verabschieden. Netflix stampft „Fubar“ mit Arnold Schwarzenegger nach nur zwei Staffeln ein. Die „Sex And The City“-Nachfolgeserie „And Just Like That ...“ rund um Sarah Jessica Parker aka Carrie Bradshaw wird von HBO Max nach drei Staffeln eingeschläfert.