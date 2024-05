Die Dornbirner brennen auf den KSV

Lizenzthema hinterlässt Spuren

Die (bisherige) Verweigerung der Spielgenehmigung nach der Ablehnung des Protestkomitees der Bundesliga in zweiter Instanz geht natürlich auch an der Mannschaft nicht spurlos vorbei. „Wir haben über die Situation geredet. Aber davon lassen wir uns jetzt auch nicht mehr aus dem Tritt bringen“, stellt Orie klar, „unsere Vereinsverantwortlichen müssen jetzt weitermachen. Nächste Woche ist klar, was passiert.“