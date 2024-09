„Man hält den anderen für einen Volltrottel“

In einem weiteren Punkt wurde die heftige Asyldebatte mit Deutschland thematisiert. Zuletzt gab es ja viel Emotion zur Frage, ob Österreich abgewiesene Flüchtlinge aus Deutschland zurücknehmen soll – oder muss. Glawischnig: „Rechtlich geht das alles nicht. Du kannst nicht einfach so zurückschieben.“ Mölzer kritisiert: „Die EU ist nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Jetzt werden nach den Wahlergebnissen in Sachsen und Thüringen halt viele Staatsregierungen hysterisch. Es benötigt aber einen robusten Außengrenzschutz. Und der ist nur mit Zwangsmaßnahmen realisierbar.“ Glawischnig unterstreicht die Aussage tendenziell, ohne dabei auf die Zwangsmaßnahmen einzugehen: „Ja, wir brauchen einen starken EU-Außengrenzschutz. Denn das Dublin-Abkommen ist tot.“