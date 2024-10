Mölzer: „Noch schlimmer wären Wurm-Gurken!“

„Es wird jetzt alles kritisiert“

„Für die Linken und alle die nicht FPÖ gewählt haben, ist das vielleicht böse“, sagt Mölzer. „Er hätte sich die Kritik natürlich gespart, hätte er den Papst in Rom als erstes getroffen“, sagt der ehemalig FPÖ-Politiker, der der Meinung ist: „Ganz wurscht, was er jetzt tut, es wird jetzt alles kritisiert. Es geht den anderen Parteien nur darum, dass sie der Öffentlichkeit verklickern, wieso sie mit der bösen FPÖ nicht können. Alles, was er tut ist ein Skandal – so ein Blödsinn!“