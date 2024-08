Den Einstieg macht das Thema „Bablers Probleme“, wo nicht nur der Rücktritt des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger, sondern auch der bald danach an Medien geleakte heftige Kritikbrief von Doris Bures für Emotionen sorgt. Glawischnig: „Bures ist eine extrem erfahrene Politikerin, die genau weiß, was sie tut. So ein Brief gelangt immer an die Medien. Babler hat zuletzt auch sehr belastet gewirkt und war nicht fröhlich und motiviert. In TV-Diskussionen wirkt er fast depressiv.“ Mölzers Sichtweise deckt sich damit und geht sogar noch weiter: „Babler ist der traurige Clown der Innenpolitik. Er hat die Partei nicht einigen können.“ Einig sind sich die Duellanten über Bablers Chancen bei der Nationalratswahl. Exemplarisch dazu Eva Glawischnigs Aussage: „Sein von ihm ausgerufenes Duell um Platz 1 ist vollkommen unrealistisch. Parteiintern ist kein Rückenwind für ihn da. Das wirkt alles wie in Betonschuhen.“