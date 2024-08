„Österreich, Insel der Seligen für Terrorszene“

Radikaler politischer Islam ist Mainstream

Beim Thema „Islamisierung“ sei laut Eva Glawischnig auch die islamische Glaubensgemeinschaft in die Ziehung zu nehmen: „Die müssen schauen, was innerhalb ihrer Gemeinschaft auch in den Hinterhöfen passiert und besprochen wird.“ Andreas Mölzer zitiert dazu einen Bericht, der die aktuelle Situation in Österreich auf den Punkt bringt: „Der radikale politische Islam ist bereits zum Mainstream im Islam geworden. Die wollen die Dominanz auf der Straße.“ Glawischnig, einlenkend: „Ich würde der Polizei den Bundestrojaner in die Hand geben. Aber die Entscheidung, wer überwacht wird und wer nicht, das ist Polizeiarbeit. Deutschland hat das durchgezogen.“