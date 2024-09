Mölzer: „Ohne Sparpaket kommen wir nicht aus“

Glawischnigs schmunzelnde Anspielung auf das Fernbleiben Herbert Kickls bei der TV-Diskussion: „Was treibt den blauen Elefanten dazu, dass er nicht in die Elefantenrunde kommt?“ Mölzer, relativierend: „Herbert Kickl wird schön langsam zum Staatsmann. Jetzt muss ihn nur noch der Bundespräsident aufgrund seiner pseudo-imperialistischen Kompetenz auch angeloben.“ Generell sei der Wahlkampf aber ohne verbale Zuspitzungen verlaufen. Es habe keine Dirty Campaign und keinen Silberstein gegeben. Und es war nicht wie in den USA, wo Trump behauptet hatte, dass Migranten Haustiere essen würden. Mölzer, auf die künftige Regierungskoalition anspielend: „Die NEOS wollen regieren, koste es, was es wolle.“