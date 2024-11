„Nationalratsabgeordnete zu sein, ist kein Beruf!“

Treffen zwischen Orbán und Kickl – „Wiener Erklärung“

Auch das kürzliche Treffen zwischen Viktor Orbán und FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl im österreichischen Parlament wird Thema der Diskussion. Politisch scheint das Treffen jedoch wenig Auswirkungen zu haben, auch wenn die sogenannte „Wiener Erklärung“, die die beiden unterzeichneten, für Aufsehen gesorgt hat. Darin vereinbarten Österreich und Ungarn gemeinsame Positionen in verschiedenen Themenfeldern, was in Österreich auf ein geteiltes Echo stieß.