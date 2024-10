Mölzer: „Bei dem Polit-Krimi wird Blut fließen“

Eva Glawischnig sieht den Umstand kommen, dass vor allem die SPÖ massive Einbußen gegenüber dem Wahlprogramm von Andreas Babler wird hinnehmen müssen: „So wirklich rumort es nach der Wahl ja noch in keiner Partei. Das mutet schon seltsam an. Nur in der SPÖ war die Kakophonie schon am Tag darauf am Laufen. Interessant ist das Burgenland-Ergebnis der SPÖ: Hans Peter Doskozil ist hochnervös. Denn er war immer der Rechtsausleger der SPÖ, aber es hat nicht funktioniert. Sein Rezept ist nicht aufgegangen. Nur in Wien wird nicht gezittert. Dort hat die SPÖ sogar noch etwas dazugewonnen.“