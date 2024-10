„Ein Schlitzohr ist der Bundespräsident auch“

Zur Vorarlberg-Wahl analysiert der FPÖ-Vordenker: „Das war kein Duell zwischen dem in die Jahre gekommenen ÖVP-Profi Markus Wallner und seinem 33jährigen FPÖ-Herausforderer Christof Bitschi. Das hat die ÖVP nur so ausgerufen. Und es ist auch in Vorarlberg so, wie das nach einer Wahl immer von allen Parteien gegenüber der FPÖ dargestellt wird: Alle haben gewonnen, nur die FPÖ nicht. Das wird begründet, weil die FPÖ angeblich die in sie gesetzte Erwartungshaltung nicht erfüllt hat.“ Die Ex-Grüne Frontfrau erklärt: „NEOS, Grüne und die SPÖ haben in Vorarlberg unter dem von der ÖVP ausgerufenen Duell am meisten gelitten.“ Sie nehme auch an, dass Landehauptmann Markus Wallner bei den Vorarlbergern besser ankomme als ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer. Die Zeichen in Vorarlberg stünden nun klar auf schwarz-blau, auch weil ÖVP-Wallner eine gute Gesprächsbasis mit FPÖ-Bitschi habe.