Schilling zu Corona-Skeptikerin: „Mehr Respekt!“

„Es ist nicht okay, wer da aller gekommen ist“

Beim Thema Migration möchte die Liste DNA den EU-Asylpakt nach dem dänischen Modell nachverhandeln und Allianzen mit kleinen Ländern wie Dänemark oder auch mit den Niederlanden schmieden. „Die Pro-Kopf-Auslastung in Österreich ist einfach zu hoch.“ Und: Es sei nicht ok, wer da aller in unser Land gekommen ist in den letzten Jahren. Sie verweist auf die Massenvergewaltigung eines jungen Mädchens sowie auf die Messerattacken in Mannheim, bei der ein Polizist starb.