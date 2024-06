Regierung: „Das Schlechteste aus beiden Welten“

Generell äußerst sich Mölzer aus Anlass des Renaturierungsgesetzes ablehnend zur Bürokratisierungstendenzen der EU: „Die Grünen und die EU sind die Oberregulierer und wollen alles regulieren. Wieso soll die EU Portugal voreschreiben können, wie sie das Douro-Tal renaturieren? Es geht die EU auch nichts an, wie ich meinen Vorgarten bepflanze und was ich dort für die Bienen mache. Jedes Land ist für sich selbst zuständig. Das betrifft auch meinen Garten“. Mölzers Fazit zu Gewesslers ´Ja´ in Brüssel: „Sie stellt Parteiwohl über Gemeinwohl. Die aktuelle Koalitionsregierung ist das Schlechteste aus beiden Welten.“