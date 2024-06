„Europaparlament ist nur ein Potemkinsches Dorf“

Bezüglich der EU-Wahl analysiert Eva Glawischnig: „Jede Wahl bringt im Ergebnis irgendeine Überraschung. In diesem Fall war der Unterschied zwischen den drei großen Parteien FPÖ, ÖVP und SPÖ viel größer vorhergesagt. Nun beträgt die Differenz zwischen dem ersten und dem dritten Platz aber nur gut zwei Prozent.“ Andreas Mölzer bestätigt: „Für Kickl ist das eine geschickte Geschichte. Nun müssen die Funktionäre der FPÖ wieder viel laufen, weil der Unterschied zur ÖVP mit einem Prozent Vorsprung nur so gering ist. Auch Babler wollte ja in den Ring um das Kanzlerduell steigen. Das wird sich nun aber auf Kickl gegen Nehammer reduzieren. Babler ist draußen.“ Glawischnig versucht eine Begründung dafür zu finden, weshalb der FPÖ-Vorsprung nun doch viel kleiner als erwartet ausgefallen sei: „Vilimsky war mit seiner Sprache sehr laut und derb. Vielleicht war er den Menschen einfach zu laut.“