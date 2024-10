Glawischnig: „Crash des Parteiensystems“

Babler in Frühpension?

Auf die Frage, wie die Zukunft von SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler und Grünen-Chef Werner Kogler aussehen werde, beruhigt Glawischnig: „In der schwierigen Phase der Sondierungsgespräche wird Werner Kogler noch dabei sein. Aber er hat sich ein künftiges Abgangsdatum auch verdient.“ Mölzers kurze und bündige Zusammenfassung der Frage: „Kogler in Pension und Babler in Frühpension.“ Koglers potenzielle Nachfolge bei den Grünen könnte aus Sicht Glawischnigs aus der Grünen Damenriege Alma Zadic, Leonore Gewessler oder Sigrid Maurer kommen: „Zadic genießt hohe Anerkennung über die Parteigrenzen hinweg.“