Landeshauptstädte: Rot dominiert, Grün-Tupfer weg

Landeshauptstädte: Fünf in roter Hand, ÖVP stellt nur einen Bürgermeister

Bundesweit werden die Landeshauptstädte allerdings von den Sozialdemokraten dominiert, nach der Salzburg-Wahl liegt ihre Zahl bei fünf. Neben dem sozialdemokratischen Salzburger Wahlsieger Bernhard Auinger – der offiziell am 8. Mai angelobt wird – amtieren mit Michael Ritsch in Bregenz, Klaus Luger in Linz, Matthias Stadler in St. Pölten und Michael Ludwig in Wien auch noch vier weitere sozialdemokratische Stadtchefs. Die ÖVP verfügt nur mehr über einen einzigen, nämlich Thomas Steiner in Eisenstadt.