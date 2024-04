Cousins flogen mit 700.000 Euro im Gepäck auf

Das sehen Flughafen-Zöllner auch nicht alle Tage! Bei den beiden Afghanen entdeckten sie kürzlich einen wahren Geld-Schatz von 700.000 Euro – großteils in 50er- und 100er-Scheinen. Die Männer waren eigentlich auf dem Sprung in die türkische Metropole Istanbul, doch daraus wurde zunächst nichts – denn an der Sicherheitskontrolle fand die Reise bereits ihr jähes Ende.