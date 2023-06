Flughafen Wien: 4000 Mal Schmuggelware gefunden

Suchtgift-Schmuggel: Cannabis als Spitzenreiter

In insgesamt 134 Fällen führten die Kontrollen zu Aufgriffen von Suchtgift. 2022 waren das etwas mehr als 37,5 kg unterschiedlicher Drogen sowie 659 Stück Suchtgift in Tablettenform. Spitzenreiter der geschmuggelten illegalen Substanzen war Cannabis in unterschiedlichen Aggregatsformen wie etwa auch 16 kg Cannabiskraut, das die Teams des Zolls im April 2022 ausgerechnet im Lost and Found Lager einer Fluglinie fanden.