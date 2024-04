Urlauberverkehr auf Glocknerstraße anstatt auf A10

Staufrei in den Süden und wieder retour. So soll es idealerweise in den Urlaub gehen. Noch bis 2026 macht die Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn Autofahrern einen Strich durch die Rechnung. Für den Urlauber-Transitverkehr ist jetzt eine neue Lösung aufgetaucht: Die Fahrt über die Großglocknerhochalpenstraße.