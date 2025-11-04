„Situation nicht dramatisch schlecht, aber ernst“

+ Mehr Bundesmittel für die Gemeinden für den Ausbau der erneuerbaren Energien, für die thermische Sanierung von Gebäuden, für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

+ Verstärkte Förderung des gemeinnützigen Wohnbaus.

+ Keine weitere Kürzung der Lohnnebenkosten zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

+ Ein personell und finanziell top ausgestattetes AMS. Die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen des AMS sind mit dem Land Kärnten weiterzuführen, zu erweitern und budgetär abzusichern.

+ Eine umfassende „Qualifizierungsoffensive“ mit Schwerpunkt Digitalisierung, Künstliche Intelligenz (KI) und Green Jobs ist umzusetzen, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und Arbeitslose fit für den Arbeitsmarkt zu machen.

+ Hebung der Frauenerwerbsquote durch eine flächendeckende Kinderbetreuung und Pflegeinfrastruktur sowie Ausbau von Ganztagesschulen.

+ Betriebe, die nicht selbst Lehrlinge aus- und weiterbilden (können), haben sich an einem „Weiterbildungsfonds“ zu beteiligen.

+ Anpassung der regionalen und überörtlichen Raumplanung an die Potenziale der Koralmbahn. Der neue Wirtschaftsraum Süd macht durch die Koralmbahn den Zugang zu einem größeren Fachkräftepool möglich, da dank der schnelleren Verbindung der Wohnortwechsel für den Job nicht mehr notwendig ist. Um diesen Fachkräftepool zu befüllen und optimal nützen zu können, sind regionsübergreifende Arbeitsmarktprojekte und Bildungsinitiativen zwingend notwendig.

+ Forcierung von überregionalen, interkommunalen Projekten wie Forschungseinrichtungen, Logistikzentren, Technolgie-, Gewerbe- und Industrieparks usw.

+ Durch qualitätsvolle Fördermaßnahmen Anreize für eine höhere Investitionsbereitschaft der Unternehmen in Bezug auf Neuinvestitionen und Kompetenzaufbau bei Arbeitnehmern schaffen.