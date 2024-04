Erstmals Listerien in veganem Käse nachgewiesen

Dabei sind die aus pflanzlichen Quellen stammenden Milchsorten offenbar potenziell ein guter Nährboden auch für Listerien. In einer von Marc Lecuit (Institut Pasteur/Paris) im New England Journal of Medicine zitierten Vergleichsstudie wuchsen die Listerien in aus Nüssen hergestellter Milch sogar deutlich schneller als in Kuhmilch (Food Microbiology 2023; DOI: 10.1016/j.fm.2022.104143).