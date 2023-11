Listerien-Tote: Das sagt der Lebensmittelinspektor

Mutter erzählt über Frühgeburt nach Listerien-Erkrankung

Als ihm Richterin Birgit Borns im LG Wiener Neustadt Sachverhalte aus dem Akt vorhält, wird der Kontrolleur von Satz zu Satz blasser im Gesicht. Die Fenster werden geöffnet, ein Rechtspraktikant bringt ein Glas Wasser. Ganz offensichtlich geht es dem Zeugen nicht gut, wenn er über die Vorkommnisse in der von ihm geprüften Käserei in Niederösterreich spricht. Was nicht weiter verwunderlich ist.