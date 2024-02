Anklage im Listerienprozess plötzlich ausgeweitet

Angeklagter soll Ehefrau geschlagen haben

Der aus Serbien stammende angeklagte frühere Käsereichef sieht sich als unschuldig. Zum Start des Verhandlungstages überrascht die Staatsanwältin mit einer Ausweitung der Anklage um Untreue, Körperverletzung, versuchte schwere Körperverletzung und Nötigung. „Er hat seine Frau im Büro am Körper verletzt, indem er sie grob am Hals gepackt und ihr eine Ohrfeige gegeben hat“, sagt die Anklgerin.Im Gerichtssaal wird ein Video des aggressiven Vorfalls vorgespielt. Darin zu sehen ist eine laut schreiende Frau, die vom Angeklagten attackiert wird. „Ich habe nicht auf sie eingeschlagen, ich habe sie gedrückt und vielleicht etwas fester angepackt an dem Tag“, bekennt er sich trotz der Aufnahmen nicht schuldig.