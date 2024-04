„Zu viele Kinder werden noch Opfer von Gewalt“

Was kann man darunter verstehen?

Kinderrechte beinhalten ein breites Spektrum an Rechten, die auch noch alle miteinander verflochten sind: das Recht auf Bildung, das Recht auf Schutz, das Recht gehört zu werden, das Recht auf Gesundheit, und so weiter. Die aktuelle Situation ist je nach Land sehr unterschiedlich, sehr dezentralisiert. Deshalb müssen wir mit allen Partnern zusammenarbeiten: Manche Kompetenzen liegen auf nationaler Ebene, manche darüber, manche darunter. Wir müssen uns die Justiz-, Bildungs- und Gesundheitssysteme ansehen. Mit unseren Empfehlungen haben wir versucht, einen ganzheitlichen Blickwinkel zu wählen - wir müssen mit den Bedürfnissen der Kinder anfangen. Was wollen sie? Was wünschen sie sich? Denn viel zu oft müssen Kinder sich dem System anpassen, nicht das System sich den Kindern. Wir bemühen uns um einen ganzheitlichen Blick auf Kinderrechte.