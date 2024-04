Kampfsport-Legende bricht Lanze für Kosashvili

Der Vorfall wirft ein schlechtes Licht auf den Boxsport, zerstört viel Positives, das in den letzten Jahren – gerade in Wien auch durch die Veranstaltungen der Bounce Fight Night – entstanden ist. „Es schmerzt mich persönlich sehr, dass Isaak jetzt so negativ dargestellt wird“, sagt der mehrfache Thaibox-Weltmeister Merza, der sich nach seinem erfolgreichen Debüt als klassischer Boxer auf seinen nächsten Kampf im Herbst vorbereitet. „Ich kenne Isaak seit 20 Jahren, er arbeitet als Trainer mit mir. Er tut so viel Gutes in der Jugendarbeit, bringt immer Top-Athleten heraus.“