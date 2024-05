Ungeschlagene Wiener greifen im Wasser nach Titel

Die Truppe von Trainer Mike Fasching will sich nach 2020 wieder zum Meister küren, zum Start in der Best-of-3-Halbfinalserie wartet am 11. Mai auswärts Salzburg, das Rückspiel steigt dann am 25. Mai (hoffentlich) im Stadionbad. „Die aktuelle Form gibt uns eine breite Brust für das heiße Saisonfinish“, weiß Stejskal.