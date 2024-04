Der neue Spielplan sucht Antworten auf unsere Zeit

Unter dem Motto „Wie will ich leben“ stellte Hermann Schneider die kommende Spielzeit 2024/25 am Landestheater Linz vor. In den Sparten Schauspiel, Tanz, Musical, Oper und Junges Theater werden ab Herbst insgesamt 39 Neuproduktionen gezeigt, darunter sind vier Uraufführungen und sieben Österreichische Erstaufführungen.