Weiße Blumen und Hitlergruß in Braunau

Die Vier deutschen Staatsbürger - zwei Schwestern, 24 und 26 Jahre alt, sowie ihre 29- und 31-jährigen Lebensgefährten - fuhren am Samstagnachmittag nach Braunau am Inn, um – im Gedenken an den Geburtstag von Adolf Hitler – weiße Rosen auf die Fensternischen des Hitler-Geburtshauses niederzulegen.