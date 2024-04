Wallner sichert Geld aus Katastrophenfonds zu

Rund ein Jahr nach der Hangrutschung in Hörbranz sind die betroffenen Flächen noch immer nicht bebaubar und auch nicht bewohnbar. Die endgültige Entscheidung der Wildbach- und Lawinenverbauung steht noch aus. Dennoch sichert Landeshauptmann Markus Wallner den Betroffenen eine weitgehende finanzielle Hilfe aus dem Katastrophenfonds des Landes zu: „Sollten die betroffenen Grundstücke wirklich nicht mehr bebaubar sein, werden wir niemanden in Stich lassen. Existenzielle Not aufgrund eines Katastrophenereignisses lassen wir nicht zu“, erklärte Wallner am Sonntag. Derzeit laufen die Einzelfallprüfungen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Behörden.