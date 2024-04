Krimi-Dreh mit Altenberger

Kein Geheimnis ist hingegen die weitere Besetzung: Vor der Kamera in Salzburg ebenfalls mit dabei ist Judith Altenberger – die Schwester von Ex-Buhlschaft Verena Altenberger. Die Zeit in Salzburg nutzt die 28-Jährige sicher auch dieses Mal wieder um einen Abstecher ins heimatliche Gasteinertal zu machen. Erst unlängst drehte sie dort die ORF-Serie „School of Champions“. „In den Drehpausen habe ich viel Verwandtschaft besucht. So viel auf einmal, wie noch nie in meinem Leben zuvor“, sagt Judith Altenberger.