„Hab mir gedacht, dass Sprayen cool ist“

Schwere Sachbeschädigung in 69 Fällen lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Bis zu 86.000 Euro an Schaden haben die zwei Jugendlichen mit Graffitis zwischen November 2022 und Dezember 2023 angerichtet: „Durch Corona hat es mich richtig psychisch erwischt“, erklärt der 19-Jährige, der deutlich öfters zur Spraydose gegriffen und dabei auch Cannabis konsumiert hatte. „Durch das Sprayen habe ich mich psychisch abgelenkt, das hat mir in dem Moment geholfen.“ Ein anderes Motiv nannte der Jüngere: „Ich hab mir gedacht, dass das Sprayen cool ist.“ Der Reiz des Verbotenen lockte ihn. „Über den Schaden habe ich mir gar keine Gedanken gemacht.“ Das Sprayer-Duo besprühte vor allem öffentlich relativ leicht zugängliche Stellen wie Stromverteiler, Lärmschutzwände, aber auch S-Bahn-Garnituren und Autobahnbrücken. „Teils waren es schöne Schriftzüge, teils aber auch schirche Schmierereien“, stellte die Richterin fest.