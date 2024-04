Frankreich: Jugendliche sollen Mann ermordet haben

Am verabredeten Ort attackierten die Jugendlichen den Mann laut eigener Aussage mit Pfefferspray. Anschließend traten sie auf ihn ein. Die Obduktion bestätigte bereits, dass Philippe an Tritten gegen seinen Kopf starb. Die Gewalttat ereignete sich in dem Ort Grande-Synthe in Nordfrankreich. Der 14-Jährige und der 15-Jährige waren der Polizei bereits bekannt.