„Autoritätsschub“ gegen Jugendgewalt in Frankreich

Mit mehr Strenge und schnelleren Strafen sagt Frankreich der ausufernden Jugendgewalt den Kampf an. „Wir brauchen einen Autoritätsschub“, sagte Premier Gabriel Attal am Donnerstag in der Pariser Umlandgemeinde Viry-Chatillon, wo Anfang April ein 15-Jähriger von anderen jungen Leuten brutal erschlagen worden war. Die Tat fügte sich in eine Reihe ähnlicher teils tödlicher Gewaltattacken unter Jugendlichen in Frankreich.