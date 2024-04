Schüler (15) nach Schlägen in Frankreich gestorben

Am Dienstag war zudem eine 13-Jährige in Montpellier nahe ihrer Schule überfallen und ins Koma geprügelt worden. Sie ist inzwischen erwacht, hat aber „schwere Verletzungen.“ In diesem Fall wurden bereits drei Jugendliche als mutmaßliche Täter festgenommen, unter ihnen ein Mädchen, das dieselbe Schule besucht wie das Opfer. Ersten Ermittlungen nach hatten sie sich zuvor gegenseitig in Online-Netzwerken beleidigt.