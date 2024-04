Statt zu jammern: Firmen krempeln die Ärmel hoch

Von 5444 Ausbildungsbetrieben in Oberösterreich ging die Zahl im Vorjahr auf 5315 zurück. Wie das passieren kann, wo doch der Ruf nach Fachkräften so laut wie noch nie zu sein scheint? „Manche bekommen einfach keine Lehrlinge und können so auch niemanden ausbilden“, erklärt Doris Hummer.