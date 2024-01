Hummer packt bei der Lehrlingssuche das Fernweh

Konjunkturflaute hin oder her: Der Fachkräftemangel bleibt das beherrschende Thema in der heimischen Wirtschaft. Doris Hummer packt im Kampf um junge Erwachsene jetzt das Fernweh. Aus Drittstaaten sollen Volljährige geholt werden dürfen. „Das würde die größer werdende Lücke schließen“, so die Wirtschaftskammer-OÖ-Präsidentin.