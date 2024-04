Entspanntes Österreich | Abwehrendes Geschwafel

Rasend viel hat man – entgegen der von ihm selbst geschürten Erwartung, er werde sich nach seiner Wiederwahl in seiner zweiten Amtsperiode öfter zu Wort melden – von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zuletzt nicht gehört. Er meldet sich eher wellenartig zu Wort: Bei den Festspieleröffnungen in Bregenz und Salzburg im Sommer, danach, so unken manche, begebe er sich wieder in den Winterschlaf. An den zuletzt sehr warmen Tagen dürfte er aus diesem vermeintlichen Winterschlaf aufgewacht sein und gab Kollegen vom deutschen „Spiegel“ ein Interview. Ein bemerkenswertes. Spiegel-Autor Stefan Kuzmany schreibt aus Anlass dieses Interviews seiner beiden Kollegen: „Sollte Ihnen in diesen geopolitisch höchst besorgniserregenden Tagen der Sinn nach etwas Abregung stehen, empfehle ich eine Reise nach Wien.“ Auch über die politische Situation in Österreich, den „drohenden Wahlsieg“ der FPÖ solle man sich nicht aufregen - nach der Lektüre des Interviews „mit dem maximal entspannten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg“. Dieser lasse sich nicht aus der Ruhe bringen, rät, man solle „vorsichtig sein mit düsteren Prognosen“. Die italienische Postfaschistin Giorgia Meloni? „Weiß, wie wichtig Brüssel für Italien ist.“ Russlandversteher in Ungarn, in der Slowakei und in Serbien – driftet Kerneuropa auseinander?, wird er gefragt. „Ich glaube daran nicht.“ So hinterlässt das Gespräch der deutschen Journalisten mit unserem Präsidenten das Bild eines entspannten Österreich. Ist da was dran?