Welle der Begeisterung für Lamarr-Park statt Ruine

“Lasst die Bevölkerung abstimmen!“

Schon werden Rufe nach Mitbestimmung laut: „Lasst die Wiener Bevölkerung abstimmen, was mit dem Haufen Beton geschehen soll!“, meint User hefi in einem Internet-Kommentar. Herr C. schreibt per Mail, er halte einen Park für eine „tolle Idee, wäre bei einer Volksabstimmung sofort dabei!“ Ein Park würde aus der Sicht vieler auch der Mariahilfer Straße und dem Geschäft dort guttun, da es ohnehin eine Aufwertung der Gegend eher brauche als den „x-ten Konsumtempel“, wie eine Leserin schreibt.